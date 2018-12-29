Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye konusunu görüşmek üzere Moskova'da mevkidaşlarıyla bir araya geldi. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve Suriye topraklarının terörden temizlenmesi konularında tarafların mutabık oldukları vurgulandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdiği toplantı bir buçuk saat sürdü.



Çavuşoğlu, Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, başkent Moskova'daki Rusya Savunma Bakanlığı'nda temaslarda bulundu.



Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ve Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Lavrentyev'in katıldığı görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarının istişare edildi.



Açıklama yapan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var" dedi. Çavuşoğlu ayrıca "Biz Astana garantörleri olarak, Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız" ifadesini kullandı.



Toplantının sona ermesinin ardından Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da açıklamada bulundu. Lavrov, "Suriye'de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık" dedi.



ulusal.com.tr