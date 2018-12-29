Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar’ın Rus mevkidaşlarıyla Suriye'deki gelişmeleri ele aldıkları toplantı Moskova'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

1 buçuk saat süren görüşmede Çavuşoğlu, Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rus mevkidaşlarıyla başkent Moskova’daki Rusya Savunma Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Toplantı öncesinde konuşan Çavuşoğlu, Türkiye, Rusya ve İran arasında Astana formatında Suriye konusunda yakın iş birliğinin yürütüldüğünü belirterek, “Bu sayede siyasi sürece dahil birçok alanda önemli ilerlemeler kaydettik.” dedi.



"Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz"



Suriye’deki son gelişmeleri değerlendirmek üzere Rusya’ya geldiklerine işaret eden Çavuşoğlu, “Bundan sonra da Rus ortaklarımızla Suriye’de neler yapabileceğimizi değerlendireceğiz. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile ilişkilerimize bölgesel konularda çok önem verdiği için bizi gönderdi.” diye konuştu.



Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise “İdlib’in yanı sıra İstanbul’da vardığımız anlaşmanın uygulanmasını değerlendireceğiz. Ayrıca ABD’nin Suriye’den çekilmesini ve Fırat’ın doğusundaki son gelişmeleri de ele alacağız.” ifadelerini kullandı.



Rus tarafından Şoygu'nun yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev’in katıldığı görüşmede, Türkiye’nin Suriye’deki terör örgütlerine yönelik askeri operasyonlarının istişare edilmesi planlanıyor.



Çavuşoğlu: Tüm terör örgütlerinin Suriye'den temizlenmesi için ortak irademiz var



Çavuşoğlu, daha sonra yaptığı açıklamada, "Tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi konusunda ortak irademiz var." dedi.



Bakan Çavuşoğlu, Suriye ve bölgesel konularda Rusya ve İran’la yakın işbirliğine devam edileceğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Biz Astana garantörleri olarak, Suriye’nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız." ifadelerini kullandı.



Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da, "Suriye’de terörist tehlikesini ortadan kaldırmak için birliklerimizin koordinasyonu konusunda mutabakata vardık." diye konuştu.