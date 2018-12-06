Washington'un terör örgütü PKK/PYD eliyle Suriye'de sözde devlet kurma girişimlerine karşı Moskova tepkili... Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ardından Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan (Valeri Gerasimov) da PKK/PYD'ye ilişkin bir açıklama geldi. Gerasimov, Amerika'nın Şam'dan bağımsız bir devlet kurmaya çalıştığını söyledi.

Amerika'nın PKK/PYD eliyle Suriye'ye bölme girişimlerine Türkiye'nin yanı sıra Rusya'nın tepkisi de yükseliyor.



Washington'un terör örgütü PKK/PYD eliyle Suriye'de sözde devlet kurma girişimlerine karşı Moskova'nın tepkisi sürüyor.



Daha önce Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın Fırat'ın doğusundaki hamlelerinin Suriye'nin toprak bütünlüğünün bir ihlali olduğunu söylemişti. Benzer açıklama Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan da geldi.



Yabancı ülkelerin askeri ataşelerine verdiği brifingde konuşan Gerasimov, Türkiye ile yapılan İdlib mutabakatının olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Gerasimov, mutabakatın Suriye krizini barışçıl yoldan çözmeyi hedefleyen Astana'nın etkisini bir kez daha kanıtladığını kaydetti.



Moskova, Washington'un Suriye'deki Rus etkisine karşı Akdeniz'de de bazı hamleler yaptığını belirtti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, (Mariya Zaharova) Amerika'nın Güney Kıbrıs'taki askeri hareketliliğinin "tehlikeli olduğunu" ve "bölgeyi istikrarsızlaştıracağı" belirtti.



Farklı kaynaklardan Amerika'nın Kıbrıs'taki askeri üs kurma çalışmaları konusunda bilgi edindiklerini söyleyen Zaharova, amacın gizli olmadığını belirtti. "Suriye’deki başarılı operasyonlar ve Rus etkisine karşı çalışmalar yapılıyor" dedi.



Rus Sözcü, Akdeniz'deki anti-Rus planlarını dikkatle izlediklerini kaydetti.



ulusal.com.tr