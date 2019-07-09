Rusya'dan Doğu Akdeniz açıklaması! "Türk gemisinin gelmesini endişeyle izliyoruz"

Türkiye Fatih'in ardından Yavuz sondaj gemisini de Kıbrıs'a yolladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleriyle ilgili açıklama yaptı. Rus Dışişleri Akdeniz'de "kriz potansiyeline" dikkat çekti. Rusya'nın Rum kesimine yönelik Amerikan açılımdan da rahatsız olduğu da biliniyor

Yavuz sondaj gemisi Karpaz açıklarına ulaştı. Bütün dünyanın dikkatle takip ettiği Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde açıklama yayımlandı.



"Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde jeolojik araştırma yapmak için başka bir Türk gemisinin ziyareti hakkında gelen raporlarla bağlantılı olarak, bu alandaki gelişmeleri endişe ile izliyoruz. Tüm ülkeleri Doğu Akdeniz'de kriz potansiyeli oluşturmaktan kaçınmaya, politik bilgelik göstermeye, diyalog ve birbirlerinin çıkarlarına saygı göstererek her türlü anlaşmazlığı çözmek için çaba göstermeye çağırıyoruz."



Rus Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamayı Türkiye'ye S-400 savunma sistemi teslimatının gerçekleşeceği hafta yapması ise dikkat çekti.



Dışişleri bakanlığının Kıbrıs konusunda "gelişmeleri endişeyle izliyoruz" şeklinde yaptığı açıklama Rusya'nın bölgede denge politikası izlediği şeklinde yorumlandı.



Ruslar ile Rum kesimiyle ilişkisi jeopolitik düzlemde Sovyetler Birliği dönemine kadar uzanıyor. Rus sermayesinin, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde geniş ölçekte yatırımları var.



Öte yandan Rusya'nın Kıbrıs hakkındaki açıklamaları Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne de bir mesaj niteliği taşıyor. Rusya Amerika'nın Rum kesimini destekleyen tavrından rahatsız.



Dış İlişkiler Komitesi'nin ABD Senatosu'na sunduğu yasa tasarısında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunun kaldırılması yer alıyordu. Aynı tasarıda hem Rum kesimine hem de Yunanistan'a askeri yardım yapılması isteniyor.



Yasa tasarısı Rum Kesimi'ne Rus gemilerine liman hizmetleri sağlamama çağrısı da içeren revizyonlarla birlikte onaylamıştı.



Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, ABD'nin yasa tasarısına rağmen limanların Rusya'nın ve diğer ülkelerin gemilerine açık tutmaya devam edeceğini belirtmişti.



ulusal.com.tr

