Rusya'dan Doğu Akdeniz'de işbirliği mesajı

Antalya'da bulunan Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak Doğu Akdeniz'de işbirliği mesajı verdi. Rus Bakan, "Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir" dedi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak Antalya'da katılacağı Türkiye-Rusya İş Konseyi 20. Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Rus Bakan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapabileceklerini ifade etti.



Ruya Enerji Bakanı, "Eğer ticari açıdan tüm tarafların yararına projeler olursa, Rus şirketleri Doğu Akdeniz'de Türkiye ile iş birliğine yönelik kararlar alabilir" dedi.



Aleksandr Novak, Akdeniz'de Rus şirketlerin başarılı enerji projelerinde yer aldığını, Rosneft, Zohr sahasının geliştirilmesi projelerini hayata geçirdiklerini belirtti.



Rus Bakan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali konusunda da Türkiye ve Rusya arasındaki iş birliğinin önemine değindi.



"Akkuyu projesinde Türk şirketlerin de yer almasını arzu ettiklerini belirten Novak, "Projede Türkiye'de üretilmiş malzemeler azami şekilde kullanılıyor. Tesisin Türkiye'de yer aldığını düşünürsek, Türk ortaklarımızın proje yönetiminde yer alması makul olur. Türk şirketlerin projede hissedar olarak yer almasını umuyoruz." şeklinde konuştu.



Hususi ve hizmet pasaportuna sahip Türk vatandaşlarının Rusya'ya girişi için vize uygulamasına son verdiklerini hatırlatan Rus Bakan, bu kararın, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin kalkınması açısından önemli bir unsur olduğuna dikkat çekti.





ulusal.com.tr