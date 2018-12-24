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Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk askerlerinin İdlib’deki varlığı konusunda Suriye hükümeti ile mutabakat sağlandığını açıkladı. Astana ortaklarından İran'ın da buna destek verdiğini belirtti. Lavrov, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de konuştu.

Rusya'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'deki çözüm süreci ile Astana formatı çerçevesinde Rusya'nın Türkiye ve İran ile yaptığı işbirliği hakkında konuştu.

Astana çalışmalarının başarılı bir format olduğuna dikkat çeken Lavrov, bu çalışmaların önemli sonuçlarına değindi.

Sputnik Ajansına konuşan Lavrov, 17 Eylül'de Soçi'de imzalanan, Suriye'nin İdlib bölgesi hakkındaki anlaşmaya işaret etti. "İdlib'te  gerilimi azaltma bölgesinin kurulması ve içine Türk, dışına da Rus ve İran gözetim noktalarının kurulması Astana sayesinde mümkün oldu." dedi. 

"Böylelikle Türk askerlerinin İdlib'teki varlığı konusunda, Suriye hükümetiyle mutabakat sağlanmış durumda" ifadelerini kullandı Lavrov. Rusya Dışişleri Bakanı, "Astana formatının üçüncü garantörü olan İran da buna destek verdi" dedi. 

Rus Bakan, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Suriye topraklarında bulunması için herhangi bir hukuki dayanak olmadığını söyleyen Lavrov, Suriye'de IŞİD'in bozguna uğratıldığını aktardı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Suriye'den ‘çıkışın' ne şekilde sonuçlanacağını göreceğiz." diye ekledi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #idlib #Sergey Lavrov
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