Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya, Türkiye'ye S-400 hava savunma sisteminin, füzeler dahil, tüm unsurlarının sevkiyatlarını tamamladı. Açıklamayı Rus askeri ihracat şirketinin Genel Müdürü Aleksandr Miheyev yaptı.

Gazetecilere konuşan Miheyev, "Lojistik ve sevkiyat konusunun üstesinden başarıyla geldik. 72 uçuş gerçekleştirildi. Her şey net bir şekilde yapıldı, hiçbir aksama olmadı." dedi.

Aleksandr Miheyev, sözleşmenin planlanan süreden önce yerine getirildiğini vurguladı.

Türkiye ve Rusya'nın yeni S-400 sevkiyatı için görüşmelere de başladı. "Şu an opsiyonu, finans modelini ve sevkiyat sürecini konuşuyoruz" diyen Miheyev, "Üretimin yerelleştirilmesi programı nihai aşamadaki bir konu" ifadesini kullandı.

S-400'lerin sevkiyatı kapsamında eğitim programı ise sürüyor. Bu program tamamlandığında ise sistem Türkiye tarafından kullanıma geçirilecek.

ulusal.com.tr