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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından "S-400 füze savunma sistemi parçalarının bulunduğu yeni parti Türkiye'ye sevk edildi" denildi

Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün S-400 füze savunma sistemi parçalarının bulunduğu yeni partinin Türkiye'ye sevk edildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "16 Temmuz'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri kargo uçakları, anlaşma yükümlülüklerinin ifası kapsamında S-400 füze savunma sistemi parçalarının bulunduğu yeni partinin Türkiye'ye sevkiyatını gerçekleştirdi" denildi.

Bakanlık, S-400 füze savunma sistemi parçalarının Türkiye'ye sevkiyatının anlaşmanın koşullarına ve Rusya ile Türkiye'nin mutabık kaldığı sürelere kati biçimde uyularak gerçekleştirildiğinin altını çizdi.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, Rusya, Türkiye'ye S-400 sevkiyatına 12 Temmuz Cuma günü başlamıştı. Bugün Ankara'daki Mürted Hava Meydanı'na 3 uçak daha iniş yaptı. Bunlarla birlikte S-400 parçalarını getiren uçakların sayısı 12 oldu. 

Sevkiyatın tamamlanması için toplam kaç uçağın Ankara'ya geleceği belirtilmiyor ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 sistemlerinin tamamının Nisan 2020'de yerleşmiş olacağını ifade etmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #s-400
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