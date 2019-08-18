Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, S 400'lerle ilgili açıklama yaptı. Rus yetkili, Türkiye'ye ikinci S 400 sisteminin sevkiyatı konusunda aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'nin satın aldığı ve ilk sevkiyatın yapıldığı S-400'lerle ilgili Rusya'dan açıklama geldi.



Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldıklarını söyledi.



Danışman, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.



Ayrca Uşakov Türk tarafının resmi olarak Su-35 savaş uçaklarının olası tedariki için girişimde bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı.



S-400'lerin ilk sevkiyatı Temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmişti.



S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.





ulusal.com.tr