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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov, S 400'lerle ilgili açıklama yaptı. Rus yetkili, Türkiye'ye ikinci S 400 sisteminin sevkiyatı konusunda aktif olarak çalıştıklarını söyledi.

Rusya'dan S-400 açıklaması

Türkiye'nin satın aldığı ve ilk sevkiyatın yapıldığı S-400'lerle ilgili Rusya'dan açıklama geldi.

Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Yuriy Uşakov,  Türkiye ile ikinci S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı konusu üzerinde aktif olarak çalışıldıklarını söyledi.

Danışman, iki ülkenin askeri-teknik işbirliği alanında en geniş şekilde müzakerelerinin devam ettiğini belirtti.

Ayrca Uşakov Türk tarafının resmi olarak Su-35 savaş uçaklarının olası tedariki için girişimde bulunup bulunmadığı sorusunu da yanıtsız bıraktı.

S-400'lerin ilk sevkiyatı Temmuz ayında Ankara'ya sevk edilmişti.

S-400'ler, uzun menzilli radar tespit sistemi, komuta kontrol ünitesi, füze rampası ve angajman radarı olmak üzere 4 ayrı parçadan oluşuyor. Sistemin en hassas parçaları olan füzelerse deniz yoluyla teslim edilecek.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #s-400
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