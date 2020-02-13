Rusya'dan Soçi uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'deki gelişmeleri değerlendirmek için kameralar karşısına geçti.

Zaharova, Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Astana ve Soçi mutabakatlarına bağlılıklarını koruduklarının da altını çizdi. Nato çağrılarına tepkigösterdi.

Zharova Türkiye ile çalışmaların devam etmesini beklediklerini söyledi. Rus ve Türk heyetlerin yapacağı yeni temaslar için takvimin oluşturulduğunu bildirdi.

ulusal.com.tr