Rus Savunma Bakanlığı Suriye hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Sözcü Konashenkov, Türkiye sayesinde İdlib'te ateşkese büyük ölçüde uyulduğunu belirtti. ABD'yi de eleştiren Konashenkov, koalisyon bombardımanıyla Rakka'nın haritadan silindiğini söyledi.

Suriye'de teröristler kışkırtma hazırlığında. Dünya kamuoyunun Beyaz Miğferliler olarak tanıdığı ajan-provokatör grubun İdlib'te kimyasal gazla saldırı yapıp suçu Suriye devletine atacağı konusunda Rusya Devleti uyarıda bulundu.



Rus Savunma Bakanlığı Sözcüsü General İgor Konashenkov, düzenlediği basın toplantısında Suriye konusunda önemli açıklamalarda bulundu.



Konashenkov, aldıkları istihbarata göre Türkristan İslam Partisi adlı terörist grup, 27 Ekim'de İdlib'in güneyindeki Maarat al-Numan'da 20 konteynır klorini Beyaz Miğferliler'e teslim etti. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Beyaz Miğferliler psikolojik savaş malzemesi olarak kullanmak üzere çekecekleri filmlerde oynamaları için yerel halkı gıda yardımıyla kandırmaya çalışıyor.



Rus sözcü, İdlib ile ilgili gelişmeleri değerlendirirken Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.



31 tank, 22 büyük arazi topu, 23 havan topu ile birlikte 2450'den fazla teröristin bölgeyi terk ettiğini belirten Konashenkov, Türkiye'nin çabaları sayesinde bunun sağlanabildiğinin altını çizdi.



Rus Sözcü Konashenkov, Suriye'deki ABD varlığıyla ilgili de konuştu. Sadece geçen ay 120 sivilin öldüğünü bilgisini paylaştı. Konashenkov Rakka'da yaşanan trajedinin sorumlusunun ABD veKoalisyon Güçleri olduğunu ifade etti. Koalisyon bombardımanında şehrin neredeyse yeryüzünden silindiğini de sözlerine ekledi.



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