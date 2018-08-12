Sergey Lavrov'un Türkiye'ye yapacağı ziyaret öncesi Rusya Dışişleri Bakanlığından dikkat çeken bir açıklama geldi. Rusya bazı kategorilerdeki Türk vatandaşları için vize kolaylığı sağlamaya hazır olduğunu açıkladı.

Türkiye'nin ABD ile kriz yaşadığı şu günlerde Rusya'dan dikkat çeken bir hamle geldi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 10. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin değerlendirmelere yer verildi.



Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde, Suriye krizinin çözümüne ilişkin konuların ana gündem maddelerinden biri olacağının vurgulandığı açıklamada "Görüşmede, Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Ukrayna ve Karadeniz bölgesi başta olmak üzere bölgesel konular da geniş bir şekilde istişare edilecek" ifadesi yer aldı.



İki ülke arasındaki ilişkilerin Erdoğan - Putin başta olmak üzere tüm seviyelerde karşılıklı güven ve düzen içinde yürütüldüğüne vurgu yapılan açıklamada vize kolaylığı sağlanacağı da kaydedildi.



Bakanlık açıklamasında "Çavuşoğlu ile Lavrov görüşmesinde Akkuyu Nükleer Santrali ve Türk Akım gibi stratejik öneme sahip projeler de değerlendirilecek. Ziyarette, iki ülke vatandaşlarının seyahatlerinin kolaylaştırılması da istişare edilecek konular arasında olacak. Moskova, Türk vatandaşlarına yönelik bazı kategorilerde vizelerin kaldırılmasına hazır olduğunu teyit etmektedir." denildi.



ulusal.com.tr