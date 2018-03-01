Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor

Rusya’nın, Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına yönelik kısıtlamayı 5 Mart itibarıyla kaldıracağı bildirildi.



Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere açıklama yaptı.



Melano, açıklamada, 5 Mart’tan itibaren Türkiye’den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini belirtti.



Rusya 2016’da Türkiye’den domates, biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını durdurmuştu.



ulusal.com.tr