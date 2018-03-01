banner972
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde hareketli dakikalar
HDP'li Öcalan'a hapis cezası
HDP'li Öcalan'a hapis cezası
Yarın son gün! Erdoğan açıklamıştı
Yarın son gün! Erdoğan açıklamıştı
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi
Vatan Partisi'nden Ercan Yazgan tepkisi

Rusya'dan Türkiye için kısıtlama kaldırma kararı

Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor

Rusya'dan Türkiye için kısıtlama kaldırma kararı

Rusya’nın, Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına yönelik kısıtlamayı 5 Mart itibarıyla kaldıracağı bildirildi.

Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere açıklama yaptı.

Melano, açıklamada, 5 Mart’tan itibaren Türkiye’den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini belirtti.

Rusya 2016’da Türkiye’den domates, biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını durdurmuştu.

ulusal.com.tr


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.