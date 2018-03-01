Rusya’nın, Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına yönelik kısıtlamayı 5 Mart itibarıyla kaldıracağı bildirildi.
Rus Gıda Güvenliği Kurumu Rosselkhoznadzor Basın Sözcüsü Yuliya Melano, gazetecilere açıklama yaptı.
Melano, açıklamada, 5 Mart’tan itibaren Türkiye’den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına izin verileceğini belirtti.
Rusya 2016’da Türkiye’den domates, biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatını durdurmuştu.
ulusal.com.tr
Rusya, Türkiye'den bazı tarım ürünlerine kısıtlamayı kaldırıyor
Rusya’nın, Türkiye'den biber, patlıcan, marul, nar ve kabak ithalatına yönelik kısıtlamayı 5 Mart itibarıyla kaldıracağı bildirildi.