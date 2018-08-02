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Rusya'dan Türkiye'ye destek

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD’nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye destek

Duma Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, ABD'nin kendi çıkarlarına uygun davranmayan her ülkeye karşı yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyledi.

‘AMERİKA'NIN ABD DOLARINDAN DAHA İYİ MÜTTEFİĞİ YOK’
ABD'nin Türk Bakanlara yaptırım uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Çepa, "Rusya'da şöyle bir söz var, ordu ve deniz filosundan daha iyi müttefik yok. Amerika'nın ise ABD dolarından daha iyi müttefiği yok. Avrupa güçlü olunca, onlar Avrupa Birliği'ne karşı oluyorlar. Çin güçleniyor, Çin düşman oluyor. Türkiye ABD'nin istediği gibi davranmayınca hemen yaptırımlar ve ticari savaşlar uygulamaya başlıyorlar. ABD'nin çıkarlarına uymayan şeyler olunca, onlar hemen buna karşı belirli eylemler uyguluyorlar " dedi.

Etiketler; #abd #rusya
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