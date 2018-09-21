İdlib mutabakatı "Fırat'ın doğusunda" terörle mücadele yolunu açıyor. Ankara ve Moskova'nın İdlib'te ortaya koyduğu çözümle birlikte dikkatler Fırat'ın doğusundaki Amerikan işgaline çevrildi. Tahran zirvesinde, Türkiye ve İran’ın yaptığı açıklamanın ardından Rusya’dan da net bir mesaj geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov “Ana tehdit ABD kontrolündeki Fırat'ın doğusundan yükseliyor” dedi.

Önce Türkiye ve İran, ardından Rusya verdi mesajı…



Tarihi Soçi zirvesiyle Suriye'de yeni bir dönem başladı, Ankara-Moskova hattında İdlib mutabakatı sağladı. Hemen ardından Fırat'ın doğusundaki Amerikan işgali daha yüksek sesle tartışılmaya başlandı.



Zirvede alınan kararlar Washington’dan gelen “Astana ortaklığı dağılıyor” tezlerine de yanıt niteliğindeydi.



İdlib uzlaşısının ardından ise bölge ülkeleri Suriye’deki esas soruna odaklanmaya başladı. Suriye’de taraflar Amerika’nın kara gücü PKK/PYD ile işgal ettiği bölgeye kilitlendi.



Tahran’da Türkiye ve İran’dan Fırat’ın doğusuna yönelik gelen mesajların ardından gözler Rusya’daydı. Beklenen açıklamayı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptı. Net konuştu Lavrov..Ana tehdit Fırat’ın doğusundan yükseliyor dedi.



İdlib mutabakatının ayrıntılarına da değinen Lavrov, silahsızlandırılmış bölgenin Suriye ordusuna ve Hmeymim üssüne saldırıları engelleyeceğini kaydetti. Uzlaşıyı “ara adım” olarak değerlendiren Lavrov, “İdlib anlaşması, her şeyden önce terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.



Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından konuşan Lavrov, teröristlerin ve ağır silahların Ekim ayı ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerektiğini de ifade etti.





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