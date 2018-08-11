Diplomasi de ekonomiye endekslendi. Washington'un yeni yaptırımlar getirdiği Rusya'dan kritik bir isim Türkiye'ye geliyor. Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarının başlayacağı gün yani 13 Ağustos'ta Türkiye'yede olacak. Masada Suriye krizinin çözümü de var. Bu arada Suriye de operasyonlara hız verdi.

Amerika, yaptırımları ağırlaştırdı. Türkiye, Rusya ve İran, yaptırımlara karşı "direnç ekonomisi" fikrini tartışırken, diplomasi de ekonomik hamlelere endekslendi.



Amerika Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin demir çelik ve aliminyum ihraacatına yönelik vergileri iki katına çıkardığını duyurmuştu. O yaptırımlar 13 Ağustos'ta başlayacak.



Türkiye'nin Amerika'nın yeni yaptırımlarıyla tanışacağı o gün Ankara'ya kritik bir ziyare gerçekleştirilecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Türkiye'ye geliyor. Lavrov'un ajandasındaki birinci gündem maddesi ise Suriye krizinin çözümü.



Suriye Ordusu da ülkede terör operasyonlarını hızlandırdı. Ordu birlikleri ülkenin güneyindeki Dera ve Kuneytra illerinde hakimiyeti sağladıktan sonra İdlib kırsalında operasyona başladı.



Türkmendağı'nın doğusunda İdlib iline uzanan hattaki Ubin ve Naciye bölgelerine operasyon düzenleyen Suriye ordusu, bölgede hakimiyeti tamamen sağlamak istiyor.



ulusal.com.tr