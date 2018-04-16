Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Suriye'nin Duma bölgesinde Esad yönetimi tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen kimyasal saldırının etkilediği bölgeyi değiştirmeye çalıştığı iddialarını reddetti. Lavrov, "Kimyasal saldırının gerçekleştiği iddia edilen Duma'da değişiklikler yapmaya çalıştığımız yalan" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Suriye'nin Duma bölgesinde Esad yönetimi tarafından gerçekleştirildiği ileri sürülen kimyasal saldırının etkilediği bölgeyi değiştirmeye çalıştığı iddialarını reddetti.



Konuyla ilgili BBC'ye konuşan Lavrov "Size garanti veriyorum, Rusya (olayın gerçekleştiği) bölgede hiçbir şeyi değiştirmedi" dedi.



Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) İngiltere heyeti Rusya'nın OPCW ekibinin Duma'ya girişine izin vermediğini ve alanda değişiklikler yapmaya çalıştığı suçlamasında bulunmuştu.



ulusal.com.tr