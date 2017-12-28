Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov Amerika'yı Suriye'de istikrarı bozmakla suçladı. Rusya Genelkurmay Başkanı, "Amerika, kendilerine Yeni Suriye Ordusu ya da başka isimler veren eski IŞİD militanlarını Suriye'nin güneyinde bulunan El Tanf askeri üssünde eğitiyor" dedi

Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, IŞİD'li teröristlerin "Yeni Suriye Ordusu" adı altında yeniden biraraya geldiğini açıkladı. Ve Amerika'yı bu militanları eğitmekle suçladı.



Rus Generalkurmay Başkanı Gerasimov, "Amerika, kendilerine Yeni Suriye Ordusu ya da başka isimler veren eski IŞİD militanlarını Suriye'nin güneyinde bulunan El Tanf askeri üssünde eğitiyor" dedi. Gerasimov "Amerikan üssündeki militanların Rus uydu araçları ve dronlarıyla tespit edildiğini" belirtti.



Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda Gerasimov, Amerika'nın Suriye'de bulunan üssünün yasa dışı olduğunu söyledi ve militanların bulunduğu bölgeyi "bir kara delik" olarak niteledi.



Gerasimov, ABD'nin ülkedeki bir diğer üs bölgesi olan Şadadi'de de eski IŞİD militanlarının eğitildiği bilgisini verdi. "Aslında IŞİD'liler. Ama başka isimler aldılar. Amaçları ülkeyi istikrarsızlaştırmak" dedi.



Rusya, Suriye'den kısmi olarak çeklildi ancak Gerasimov, Rusya'nın Suriye'deki Tartus deniz üssü ve Hmeymim hava üslerinde kalıcı olarak görev yapacağını belirtti.



ABD ise,Tanf askeri üssünün geçici olduğunu ve burada IŞİD'e karşı savaşan güçlerin eğitildiğini iddia ediyor. Washington yönetimi daha önce IŞİD militanlarına güvenli bölge sağladığı suçlamalarını reddetmişti.



ulusal.com.tr