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Rusya-Hindistan ittifakı

Rusya ile Hindistan arasındaki işbirliği giderek güçleniyor. S-400 için el sıkışan iki ülke, nükleer reaktör inşaası için de anlaşmaya vardı. Rusya, Hindistan'da 6 yeni nükleer reaktör inşa edecek. Hindistasn Başbakanı Modi, enerji konusunda Rusya ile her zaman el ele olduklarını vurguladı. Bu arada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'a uzay araştırmaları konusunda da destek vereceklerini söyledi.

Rusya-Hindistan ittifakı

Amerika'nın yaptırım tehditleri Batı Asya ülkelerine geri adım attırmıyor.

S-400 konusunda Amerika'nın tehdit ettiği Hindistan, Rusya ile anlaşmayı imzalamıştı. Şimdi iki ülkenin ittifakı farklı alanlarda da güçleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'da 6 nükleer reaktör inşası için Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile el sıkıştı. 

İmzalar Yeni Delhi'de, Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev ile Hindistan Atom Enerji Komisyonu Başkanı Kamleş Viyas tarafından atıldı.

Rusya devlet nükleer enerji kurumu Rosatom konuyla ilgili yaptığı açıklamada, iki ülkenin nükleer enerji için gelecek vaat eden alanlarda işbirliğini geliştirmek istediğini belirtti.

Üzerinde anlaşmaya varılan nükleer güç ünitelerinin üretimi ise Hindistan'da yapılacak. 

Rusya daha önce de ülkenin güneyindeki Kudankulam Nükleer Güç Santralini inşa etmişti. İki üniteden oluşan santralda şu anda inşaalar sürüyor.

Öte yandan Rusya, Hindistan'a uzay araştırmaları konusunda da yardımcı olacak. Rusya Devlet Başkanı Putin, Roskosmos’un Hindistan’ın ulusal uzay mekiği projesine katılacağını açıkladı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #rusya #hindistan #s400 #amerika
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