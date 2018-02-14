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Rusya ile Türkiye arasında ikinci S-400 kararı

Rusya ile Türkiye'nin 2020'de ikinci bir S-400 füzesi anlaşması imzalamayı planladıkları belirtildi

Rusya ile Türkiye arasında ikinci S-400 kararı

İsmi belirtilmeyen fakat Rusya'nın savunma ve diplomasi çevrelerinden olduğu belirtilen bir kaynak, Rus ajanslarından birine demecinde, Rusya'nın Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları teslimatını 2020 ortasında tamamlamasının ardından, tarafların aynı savunma sistemi için 2. bir anlaşma imzalamayı planladığını söyledi.

'İKİNCİ S-400 FÜZESİ BATARYALARININ TESLİMATININ 2021'DE TAMAMLANMASI BEKLENİYOR'

Kaynağın verdiği bilgiye göre, 2020'de imzalanması planlanan bu yeni anlaşma için ikinci S-400 füzesi bataryalarının teslimatının da 2021'de tamamlanması tasarlanıyor.

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, S-400 füzelerinin ikinci partisinin teslimatına ilişkin yeni anlaşmanın içeriğinin birincisine benzeyeceğini söyleyen kaynak, yeni anlaşma doğrultusunda S-400 sisteminin üretiminin kısmen yerelleştirilmesinin de söz konusu olacağını belirtti.

Kaynağa göre, bu, Türk şirketlerinin Rusya'nın vereceği lisans ile S-400 sisteminin bazı parçalarını üretebileceği anlamına geliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #türkiye #s-400
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