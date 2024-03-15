Rusya ile uçak krizi nasıl çözüldü? Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçim çalışmaları için gittiği Bursa'da kameralar karşısına geçerek basın toplantısı düzenledi.

Ramazan ayının Türkiye'ye, Türk milletine, bütün İslam dünyasına ve insanlığa güzellikler getirmesini dileyen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Ramazan Ayı, bizlere yol gösteren bir aydır. Hangi yolu? Çalışkanlık, fedakarlık, insanlara hizmet etmek, paylaşmak, hakkı ve adaleti savunma yolunu göstermektedir. Ramazan Ayı, yalnızca oruç tutma ayı değildir. Ramazan Ayı, tarihimizden gelen erdemleri yaşamamız ve bütün toplumda yaşatma ayıdır.

"TÜRKİYE'YE DAYATILMIŞ PROGRAMIN SONUNA GELMİŞ BULUNUYORUZ"

Yerel seçimlere ilişkin konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin bir karar sürecine girdiğini ve 1980 yılında Batı'dan Türkiye'ye dayatılan programın sonuna gelindiğini ifade etti.

Bu programın Türkiye'yi 500 milyar dolar dış borca batırdığını belirten Doğu Perinçek, şunları söyledi:

- Halkın ezici bir çoğunluğunu büyük maddi zorluklarla karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle, bu sistem vatandaşlarımız artık taşımayacaktır. Bu sistemin 'efendilerin' de yaşanan kriz de bu sistemin sonuna geldiğimizin bir işaretidir. İsimlerini de verelim. AK Parti'yi görüyorsunuz. Türkiye, ABD ve İsrail'le uyumlu ve halkın ekonomisini bu hallere düşüren bir iktidarı sırtında taşımayacaktır. Onunla kader birliği yapan MHP'de, aynı kaderi paylaşacaktır. Diğer yandan CHP ve İYİ Parti'de, ABD'nin Türkiye'deki projelerine bağımlılardır. Özetle, ABD ile uyumlu partilerin programlarını baktığımızda bir çıkmaz görüyoruz. Bu durum Türkiye'nin hayrınadır. Çünkü; bu tabloda Türkiye'de sistemin bittiğinin önemli bir işaretidir. Yalnız ekonomi bitmedi, ekonomilerle birlikte siyasal çözümleri de tarihe karıştı.

Türkiye'nin bir çözümün eşiğinde olduğunu ifade eden Doğu Perinçek, Türkiye'nin 200 yıllık hedefi olan Kemalist Devrimi tamamlama sürecine girdiğini belirtti.

Bu sistemin bittiğini ve bu sistemin yerine yenisinin geleceğini belirten Doğu Perinçek, yeni sistemin adının "Üretim Devrimi" olduğunu ifade etti.

- Türkiye, şuan da Batı tarafından üretimi tahrip edilen bir dayatmadan kurtulmanın sancılarını yaşamaktadır. Herkes bu çıkmazlarda, yalnızca çıkmazı görür. Ancak Vatan Partisi bu çıkmazda büyük çözümü görüyor. Vatan Partisi bu konuda rakipsizdir. Çünkü; Vatan Partisi'nin 200 yıllık hasretimizi tamamlayacak programı ve 7 ateşten geçmiş kadroları var.

YEREL SEÇİMLERDE VATAN PARTİSİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nin diğer tüm partilerden farklı bir programla çıktığını belirten Doğu Perinçek şunları söyledi:

- Hepinizin bildiği gibi belediyeler, şirketleştirildi. Ama şimdi belediye kamu hizmeti yapan kurumlar olmaktan çıkarıldı ve belediyeler şirketlere havale edildi. Tüm belediyeler, kamuya hizmet eden kurumlardan özel çıkarları paylaştıran kurumlar haline getirildi. Vatan Partisi buna karşı rantçı belediye değil, özel çıkar değil, kamu hizmeti anlayışını ortaya koymaktadır. Bursa'da da belediyelerimizi yönetmeye talibiz. Bu konuda Bursa halkının cesur davranmasını bekliyoruz.

RUSYA İLE UÇAK KRİZİNİ KİM ÇÖZDÜ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, geçtiğimiz yıllarda Rusya'yla yaşanan uçak krizine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Doğu Perinçek, "Cavit Çağlar'ın hatıralarını anlattığı kitabında Rusya'yla uçak krizini kendisinin çözdüğünü ifade etti. Vatan Partisi'nin de Rusya'yla uçak krizini çözümüne ilişkin açıklamalar var. Bu konu ne söylemek istersiniz" sorusuna şu yanıtı verdi;

- Sayın Cavit Çağlar, kuşkusuz ki değerli bir insanımız. Cavit Çağlar da Rusya'yla yaşanan uçak krizinin düzeltilmesine mutlaka katkı da bulunmuştur. Bundan biz memnuniyet duyarız. Türkiye'ye hizmet yapan herkes bizim için çok değerlidir. Çağlar hatıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubunu Putin'e ulaştırdığını belirtiyor. Bu gayretleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Fakat bu konuda Rusya yetkililerin resmi açıklamaları, olaya gerçekçi bir şekilde temas etmiştir. Bu konuda hem Putin'in sağ kolu olan Malofeyev'in hem de Dugin'in Rusya'nın resmi televizyonlarında yaptığı açıklamalar var.