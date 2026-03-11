Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD-İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Orta Doğu’daki tırmanışı ve Lübnan’daki durumu görüşmek üzere toplandı. Oturuma Rusya’nın ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerini "kaosun kaynağı" olarak niteleyen sert eleştirileri ile ABD’nin Hizbullah ve İran odaklı suçlamaları damga vurdu.

"BATILI ÜLKELER BÖLGEDEKİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA ÇALIŞIYOR"

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin bölgedeki gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını savundu. Orta Doğu’yu derin bir kaosa sürükleyen sürecin arka planına işaret eden Evstigneeva, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgeyi giderek daha derin bir kaosa sürükleyen, giderek artan sayıda can kaybına ve sivil altyapıya geri dönüşü olmayan hasara yol açan şey, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır.”

"SİVİL HEDEFLERE VE DİPLOMATİK MİSYONLARA YÖNELİK SALDIRILARIN KABUL EDİLEMEZ"

Evstigneeva, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ve 2024 yılında varılan "Mavi Hat" anlaşmalarını defalarca ihlal etmesine tepki gösterdi. Lübnan’da yüz binlerce insanın sığınak aramak zorunda kaldığını belirten Rus diplomat, sivil hedeflere ve diplomatik misyonlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle 8 Mart’ta Beyrut’taki İran Büyükelçiliği çalışanlarının öldürülmesini ve İsfahan’daki Rus Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıyı kınadı.