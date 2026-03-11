Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD-İsrail'in askeri kaçamaklarıdır

BMGK’da düzenlenen "Orta Doğu'daki Durum" oturumunda konuşan Rusya Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, bölgedeki can kayıpları ve yıkımın sorumlusunun ABD ve İsrail’in askeri hamleleri olduğunu vurguladı.

Toygu Ökçün Toygu Ökçün
Rusya: Orta Doğu'yu kaosa sürükleyen, ABD-İsrail'in askeri kaçamaklarıdır
Yayınlanma:

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Orta Doğu’daki tırmanışı ve Lübnan’daki durumu görüşmek üzere toplandı. Oturuma Rusya’nın ABD ve İsrail’in bölgedeki askeri faaliyetlerini "kaosun kaynağı" olarak niteleyen sert eleştirileri ile ABD’nin Hizbullah ve İran odaklı suçlamaları damga vurdu.

"BATILI ÜLKELER BÖLGEDEKİ GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA ÇALIŞIYOR"

Rusya’nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Anna Evstigneeva, BMGK oturumunda yaptığı konuşmada, Batılı ülkelerin bölgedeki gerçekleri çarpıtmaya çalıştığını savundu. Orta Doğu’yu derin bir kaosa sürükleyen sürecin arka planına işaret eden Evstigneeva, şu ifadeleri kullandı:

“Bölgeyi giderek daha derin bir kaosa sürükleyen, giderek artan sayıda can kaybına ve sivil altyapıya geri dönüşü olmayan hasara yol açan şey, ABD ve İsrail'in askeri kaçamaklarıdır.”

"SİVİL HEDEFLERE VE DİPLOMATİK MİSYONLARA YÖNELİK SALDIRILARIN KABUL EDİLEMEZ"

Evstigneeva, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ve 2024 yılında varılan "Mavi Hat" anlaşmalarını defalarca ihlal etmesine tepki gösterdi. Lübnan’da yüz binlerce insanın sığınak aramak zorunda kaldığını belirten Rus diplomat, sivil hedeflere ve diplomatik misyonlara yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu vurguladı. Özellikle 8 Mart’ta Beyrut’taki İran Büyükelçiliği çalışanlarının öldürülmesini ve İsfahan’daki Rus Başkonsolosluğu’na yönelik saldırıyı kınadı.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı disipline sevk edildiMHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı disipline sevk edildiSiyaset
Fenerbahçe'de o isim başkan adaylığını açıkladıFenerbahçe'de o isim başkan adaylığını açıkladıSpor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgeyi terörize ediyor"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İsrail bölgeyi terörize ediyor"Gündem
BMGK Birleşmiş milletler rusya abd
Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme tehdidi
İmamoğlu'nun aday ofisi hesabına soruşturma
İran’dan bölge ülkelerine çağrı
Sinpaş Reserve Marmaris
"Ukrayna, TürkAkım ve Mavi Akım'a gaz taşıyan tesislere saldırdı"
İyi Parti’den Zafer Partisi açıklaması
Eski Kadıköy Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
TOKİ İstanbul kura çekim tarihi belli oldu
Ramazan Bayramı ikramiyesi ve maaşlar ne zaman ödenecek?
İçişleri Bakanı Çiftçi'den APP plaka açıklaması
Çok Okunanlar
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı Perşembe günü elektrik kesintisi 8 saat sürecek: Kesinti listesi açıklandı
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Hangi banka ne kadar veriyor? Hangi banka ne kadar veriyor?