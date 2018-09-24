Tel Aviv'in Suriye'de hava operasyonlarıyla yaptığı provokasyonlara Moskova dengeleri değiştirecek bir hamle yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Suriye'ye S-300 hava savunma sistemlerini göndereceklerini açıkladı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu, "füze savunma sistemi iki hafta içinde Suriye'ye ulaşmış olacak." dedi.

Rusya Suriye'de dengeleri değiştirecek adımı İsrail'in son saldırılarından sonra attı. Rusya Savunma Bakanlığı S-300 hava savunma sistemlerinin Suriye ordusuna verileceğini açıkladı.



Geçen hafta İsrail başta Lazkiye olmak üzere çeşitli bölgelerde Suriye Ordusu'na yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda Suriye Ordusu'nun kullandığı S-200 hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak İsrail uçakları kendilerini havada olan bir Rus uçağıyla perdelemişti. Bunun sonucunda da S-200 sistemleri Rus uçağını düşürmüştü.



Olaydan Tel Aviv'i sorumlu tutan Moskova'nın ise İsrail'in provokasyonlarına karşı hangi adımları atacağı merak konusuydu. Gözler Moskova'nın atacağı hamledeyken kritik açıklama Rusya Savunma Bakanlığından geldi. Bakanlık, İsrail'in suçlandığı olay sonrası Suriye'ye S-300 anti füze sistemi gönderileceğini duyurdu. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun verdiği bilgiye göre, füze savunma sistemi iki hafta içinde Suriye'ye ulaşmış olacak.



Rusya Savunma Bakanı Şoygu, "Modern S-300 hava savunma kompleksi iki hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldırı araçlarını önleme ve birkaç hava hedefini eş zamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip" dedi.



Daha önce de S-300 sistemlerinin Suriye'ye satışının gündeme gelmişti ancak İsrail'in itirazlarını dikkate alan Moskova S 300'lerin Suriye ordusuna teslim sürecini askıya almıştı.



Rus "Arsenal Oteçestva" (Arsenal Oteçestva) dergisinin genel yayın yönetmeni olan Viktor Murahovskiy de S-300'lerin İsrail topraklarının neredeyse tüm menzilini kontrol edebileceğini belirti.





ulusal.com.tr

