banner988
Hava sıcaklıkları 8-15 derece düşecek
Hava sıcaklıkları 8-15 derece düşecek
Kedi
Kedi "Tombi" yaz tatilinin ardından okula döndü
Rekabet Kurumu kararları
Rekabet Kurumu kararları
Dertli gönüllerin
Dertli gönüllerin "Sanat Güneşi" Zeki Müren

Rusya Suriye'ye S-300 konuşlandıracak

İsrail uçaklarının Suriye füze savunma sistemlerinin hedefi haline getirmesi sonucu düşürülen İl-20 uçağı vakasının ardından Rusya'dan önemli bir hamle geldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, daha önce İsrail'in talebi üzerine sevkiyatı askıya alınan S-300 hava savunma sistemlerini iki hafta içinde Suriye'ye göndereceklerini söyledi.

Rusya Suriye'ye S-300 konuşlandıracak

Şoygu, "Modern S-300 hava savunma kompleksi iki hafta içinde Suriye ordusuna teslim edilecek. Kompleks, 250 kilometreden uzaktaki hava saldırı araçlarını önleme ve birkaç hava hedefini eş zamanlı olarak imha etme kapasitesine sahip" dedi.

'BUGÜN DURUM DEĞİŞTİ VE BU BİZİM YÜZÜMÜZDEN OLMADI'

"2013 yılında İsrail tarafının talebi üzerine, sevkiyata hazır hale getirilmesine ve Suriyeli askerlere eğitim verilmesine rağmen Suriye'ye S-300 sevkiyatını durdurduğumuzun altını çizmek isterim. Ancak bugün durum değişti ve bu bizim yüzümüzden olmadı" diye devam eden Şoygu, yüksek müdahale dayanıklılığına ve hızlı atış kabiliyetine sahip S-300'lerin Suriye'nin hava savunma kapasitesini belirgin şekilde artıracağını vurguladı. Sputnik

Etiketler; #s-300 füze savunma #suriye #rusya
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.