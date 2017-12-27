Türkiye'nin Rusya'dan alacağı s-400 füze sistemi sevkiyatının tarihi ve maliyeti netleşti. Açıklama Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov'dan geldi. Çemezov,"Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planlıyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Canikli de "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı" dedi

Türkiye'nin Rusya ile imzaladığı s-400 füze sistemi anlaşmasından sonra,sevkiyatla ilgili detaylar netleşmeye başladı. İlk sevkiyat tarihi ve sevkiyatın maliyeti belli oldu.



S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti 2.5 milyar dolar değerinde. Rus savunma sanayi şirketi Rosteh'in başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.



Sergey Çemezov ayrıca, S-400 bataryaları satın alması için Türkiye'ye verilecek kredi konusundaki görüşmelerin de tamamladığını söyledi. Çemezov, "Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'inin ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeneceğini" söyledi.



Çemevoz "Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planlıyoruz" dedi.



Dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.



ÖDEMELERİN HANGİ PARA BİRİMİYLE YAPILACAĞI KONUSU



Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, S-400 görüşmeleri Rusya'dan gelen yetkililerle tamamlanacak. Rusya ve Türkiye'nin, füze sistemlerinin ödemesi konusunda TL, ruble ya da bölgeden üçüncü bir ülkenin para birimi üzerinde durduğu, burada öne çıkan tercihin ruble olduğu belirtildi.



Ödemelerin dolar veya euro üzerinden yapılmasının sebebinin ise dolar üzerinden para transferlerinin ABD'li, euro üzerinden para transferlerinin AB'li makamlarca izlenebilmesi olduğu öne sürüldü.



BAKAN CANİKLİ'DEN AÇIKLAMA



Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan alınacak S-400 füze savunma sistemine ilişkin, "İki sistem, 4 adet batarya. Anlaşmanın hepsi sağlandı." dedi.



"ANLAŞMA BİTTİ"



Milli Savunma Bakanı Canikli, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füze savunma sistemini 2,5 milyar dolar karşılığında satın aldığı haberleriyle ilgili "Aslında orada imzalanacak olan krediyle alakalı bir konuydu. Daha doğrusu 'Kredi mi kullanalım, yoksa kendimiz mi finanse edelim'in sonunda, 'Bir bölümünü kredili olarak kullanalım' şeklinde görüş ortaya çıktı. Yoksa anlaşma bitti" ifadelerini kullandı.



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