Rusya-Ukrayna barış zirvesi: Erdoğan’dan İstanbul’da müzakere mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’ne çevrimiçi katıldı. Toplantıda savaşın seyri, barış adımları ve olası müzakerelerin İstanbul’da yapılması gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna konusunda gerçekleştirilen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Zirveyi duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran, toplantıda Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son gelişmelerin, savaşın sona erdirilmesine yönelik atılan adımların ve barış çabalarının ele alındığını açıkladı.

Duran, görüşmeye ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı. Toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındı. Cumhurbaşkanımız toplantıda, Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için tarafların doğrudan temaslarını kolaylaştıracak diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirtti. Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini, Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti. Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.”

Çevrimiçi olarak yapılan toplantıya 35 ülkenin temsilcileri katıldı. Katılımcılar, kalıcı barışın sağlanması için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

