Rusya ve Belarus’tan güvenlik garantisi için tarihi anlaşma

İki lider, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen Rusya-Belarus Birlik Devleti Yüksek Konseyi toplantısında, “Birlik Devleti Kapsamında Rusya Federasyonu ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Güvenlik Garantileri Anlaşması” belgesini imzaladı.

Anlaşmanın önemine vurgu yapan Putin, belgenin iki ülkenin savunmasını güçlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu belge, Rusya ve Belarus’un savunmasının sağlanması, egemenlik ve anayasal düzenin korunması, toprak bütünlüğü ve Birlik Devleti’nin dış sınırlarının savunulmasına yönelik karşılıklı ittifak yükümlülüklerini tanımlıyor. Anlaşma, iki devletin güvenliğini koruyarak barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma için gerekli koşulları yaratacaktır.”

Putin ayrıca, güncellenen Rus nükleer doktrini kapsamında, nükleer silah kullanım koşullarının net bir şekilde tanımlandığını ifade etti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Rusya’dan yeni silah sistemleri talep ederek özellikle yeni geliştirilen Oreşnik hipersonik balistik füzelerinin Belarus topraklarına konuşlandırılmasını istedi. Putin, Oreşnik füzelerinin 2025’in ikinci yarısında, üretim kapasitesinin artırılmasının ardından Belarus’a yerleştirilebileceğini belirtti.