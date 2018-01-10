Dışişleri Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir hamle daha geldi. İdlib'de ateşkesin ihlal edildiği gerekçesi ile Rusya ve İran'ın Büyükelçileri, Dışişleri'ne çağırıldı. Büyükelçilere "Suriye'yi uyarın ihlallere son versin" çağrısı yapıldı.

Rusya ve İran'ın Ankara büyükelçileri, Suriye devletinin İdlib'de ateşkesi ihlal ettiği gerekçesi ile Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.



Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, Suriye ordusunun bazı yerleşim birimlerinin kontrolünü ele geçirdiğine dikkat çekildi.



Bu durumun basit bir ateşkes ihlali olmayıp, Astana'da varılan mutabakatın ihlali olduğu vurgulayan kaynaklar "Duyduğumuz rahatsızlık geçtiğimiz günlerde askeri ve diplomatik kanallardan Rus ve İranlı muhataplarımıza bildirilmiştir. İhlallerin sürmesi üzerine, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağrılarak tepkimiz ve rahatsızlığımız güçlü ifadelerle dile getirilmiştir" denildi.



Ay sonunda Soçi’de düzenlenecek “Suriye Ulusal Diyalog Kongresi” öncesi sözkonusu ihlal durumuna ivedilikle son verilmesi için Suriye devletine gerekli mesajların verilmesi talep edildiği kaydedilen açıklamalada İran’ın Ankara Büyükelçisinin de bakanlığa çağrıldığı belirtildi.



Ayrıca Dışişleri Müsteşarının, konuyu Suriye Ulusal Koalisyonu Başkanı Riad Seif’i kabulünde muhalefet temsilcileriyle ele aldığı da kaydedildi.





ulusal.com.tr