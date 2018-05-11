Rusya, Hitler’in Nazi ordularını yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Gününü kutladı. Törene Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkeze bağlı, şimdi bağımsız devlet olan tüm cumhuriyetlerin büyükelçileri katıldı.

Rusya, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sını yenerek altı yıl süren 2’inci Dünya Savaşı’na son verilmesinin 73’üncü yıldönümünü kutladı.



9 Mayıs Zafer Günü olarak kutlanan tören Rusya Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlendi. Törene Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkeze bağlı, ancak şimdi bağımsız devlet olan cumhuriyetlerin büyükelçileri ve diplomatları da katıldı.



Geniş bir davetli topluluğunun katıldığı kutlamaların ardından her cumhuriyet, misafirlere kendi mutfağından sunum yaptı.



Kutlamaların yapıldığı salonun girişinde, Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetleri diplomatlarının Nazi ordularına karşı savaşa katılmış yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı bir sergi de yer aldı.





ulusal.com.tr