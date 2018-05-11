Mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu!
Mezarlıktaki 'gizemli kız' bulundu!
Bursa'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı!
Bursa'da FETÖ operasyonu: 25 gözaltı!
Tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı
Tuğla fabrikasında işçiler kavga etti: 13 yaralı
Dolar ve Euro'da hareketlilik
Dolar ve Euro'da hareketlilik

Rusya Zafer Günü'nü kutladı

Rusya, Hitler’in Nazi ordularını yenilgiye uğrattığı 9 Mayıs Zafer Gününü kutladı. Törene Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkeze bağlı, şimdi bağımsız devlet olan tüm cumhuriyetlerin büyükelçileri katıldı.

Rusya Zafer Günü'nü kutladı

Rusya, Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanya’sını yenerek altı yıl süren 2’inci  Dünya Savaşı’na son verilmesinin 73’üncü yıldönümünü kutladı.

9 Mayıs Zafer Günü olarak kutlanan tören Rusya Ankara Büyükelçiliği’nde düzenlendi. Törene Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde merkeze bağlı, ancak şimdi bağımsız devlet olan cumhuriyetlerin büyükelçileri ve diplomatları da katıldı.

Geniş bir davetli topluluğunun katıldığı kutlamaların ardından her cumhuriyet, misafirlere kendi mutfağından sunum yaptı.

Kutlamaların yapıldığı salonun girişinde, Rusya Federasyonu ve Türk Cumhuriyetleri diplomatlarının Nazi ordularına karşı savaşa katılmış yakınlarının fotoğraflarının yer aldığı bir sergi de yer aldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #zafer günü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.