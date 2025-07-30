Rusya’da 8.8’lik deprem! Japonya’da tsunami tahliyesi başladı

RUSYA VE JAPONYA KIYILARINDA TSUNAMİ PANİĞİ

Pasifik Okyanusu’nda sarsıntı alarmı verildi. Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Amerikan Jeolojik Araştırma Kurumu, depremin yüzeye çok yakın bir noktada gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, sarsıntıdan sonraki üç saat içinde Rusya ve Japonya kıyılarında tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceğini bildirdi. Guam ve Kuzey Mariana Adaları için de izleme kararı alındı.

İlk tsunami dalgaları Kamçatka Yarımadası’na ulaştı. Yetkililer, dalgaların boyunun 4 metreye kadar çıktığını açıkladı. Japonya kıyılarında da tsunami etkisi hissedildi.

KAMÇATKA VE SEVERO-KURİLSK BOŞALTILIYOR

Kamçatka bölge valisi, depremin “son yılların en şiddetlisi” olduğunu açıkladı. Tsunami tehdidi nedeniyle halkın kıyıdan uzak durması istendi. Vali, çok sayıda kişinin yaralandığını ve bir anaokulunun zarar gördüğünü duyurdu. Tsunami alarmı sonrası 2000 kişinin yaşadığı Severo-Kurilsk tamamen tahliye edildi.

FUKUŞİMA SANTRALİ YENİDEN TAHLİYE EDİLDİ

Japon hükümeti acil durum ilan ederek kıyı bölgelerindeki halkın tahliye edilmesi talimatını verdi. Pek çok kişi yüksek binaların çatılarına çıktı. 2011’deki 9.0 büyüklüğündeki depremde ağır hasar gören Fukuşima Nükleer Santrali’nde çalışanlar da güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

HAWAII VE PASİFİK KIYILARI TEHLİKEDE

Depremin ardından ABD'nin batı kıyılarında da alarm seviyesi yükseltildi. Kaliforniya, Oregon ve Washington için uyarı yapıldı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA), Hawaii’deki kıyı bölgelerinin acilen boşaltılmasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. “Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de tsunami uyarısı geçerli. Alaska ve ABD'nin Pasifik kıyısındaki bölgelerinde ise izleme durumu sürüyor. Japonya da riskli alanlar arasında. Güçlü ve güvende kalın” ifadelerini kullandı.

DEPREMDEN SONRA 7’LİK ARTÇILAR YAŞANDI

Sarsıntının ardından bölgede çok sayıda artçı deprem meydana geldi. Bunların en büyüğü 7.0 büyüklüğünde ölçüldü. Kamçatka Yarımadası'nda geçen hafta da 7.6 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.