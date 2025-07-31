Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı
Kamçatka’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’yi etkileme olasılığını yüzde 3 olarak açıkladı. En yüksek risk Kuzey Anadolu Fayı’nda.
RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?
Tarihin en büyüklerinden biri olarak kayda geçti
Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, dünyayı sarstı. Deprem sonrası birçok ülkede tsunami alarmı verildi.
KÜRESEL ÇAPTA TARTIŞMA YARATTI
Depremin merkezi üç kıtanın kesişim noktasında
Kamçatka’daki büyük deprem, yalnızca Rusya'yı değil, küresel deprem uzmanlarını da harekete geçirdi. Türkiye’de kamuoyunda “bizi etkiler mi?” sorusu gündeme geldi.
PROF. DR. AHMET ERCAN YORUMLADI
Türkiye’yi etkiler mi? Cevap: %3 olasılık
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Star Haber’e yaptığı açıklamada, depremin Türkiye’yi etkileme olasılığının yüzde 3 olduğunu belirtti. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.
“DÜNYA'NIN EKSENİ KAYMIŞ OLABİLİR”
Depremin etkisi büyük, jeofiziksel sonuçları olabilir
Ercan, “Deprem nedeniyle Dünya'nın ekseni kaymış olabilir” dedi. Türkiye üzerindeki etkisinin düşük olduğunu ancak tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.
ARTÇILAR 7,8 İLE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR
Bir hafta ila 15 gün içinde artçılar bekleniyor
Prof. Dr. Ercan’a göre, bölgede 7,8 ila 8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu artçılar deniz tabanında çökmelere neden olursa tsunami riski doğabilir.
YÜZDE 3’LÜK OLASILIK NASIL DAĞILIYOR?
KAF, BAF ve DAF bölgeleri risk haritasında
Ercan, “Bu yüzde 3’ün; yüzde 52’si Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda, yüzde 32’si Batı Anadolu Fay Hattı’nda, yüzde 13’ü ise Doğu Anadolu Fay Hattı’nda gerçekleşebilir” açıklamasını yaptı.