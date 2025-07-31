Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı

Kamçatka’da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem sonrası gözler Türkiye’ye çevrildi. Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye’yi etkileme olasılığını yüzde 3 olarak açıkladı. En yüksek risk Kuzey Anadolu Fayı’nda.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
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Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı - Resim: 1

RUSYA DEPREMİ TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Tarihin en büyüklerinden biri olarak kayda geçti

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, dünyayı sarstı. Deprem sonrası birçok ülkede tsunami alarmı verildi.

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Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı - Resim: 2

KÜRESEL ÇAPTA TARTIŞMA YARATTI

Depremin merkezi üç kıtanın kesişim noktasında

Kamçatka’daki büyük deprem, yalnızca Rusya'yı değil, küresel deprem uzmanlarını da harekete geçirdi. Türkiye’de kamuoyunda “bizi etkiler mi?” sorusu gündeme geldi.

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Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı - Resim: 3

PROF. DR. AHMET ERCAN YORUMLADI

Türkiye’yi etkiler mi? Cevap: %3 olasılık

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Star Haber’e yaptığı açıklamada, depremin Türkiye’yi etkileme olasılığının yüzde 3 olduğunu belirtti. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'na dikkat çekti.

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Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı - Resim: 4

“DÜNYA'NIN EKSENİ KAYMIŞ OLABİLİR”

Depremin etkisi büyük, jeofiziksel sonuçları olabilir

Ercan, “Deprem nedeniyle Dünya'nın ekseni kaymış olabilir” dedi. Türkiye üzerindeki etkisinin düşük olduğunu ancak tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade etti.

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Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı - Resim: 5

ARTÇILAR 7,8 İLE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR

Bir hafta ila 15 gün içinde artçılar bekleniyor

Prof. Dr. Ercan’a göre, bölgede 7,8 ila 8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu artçılar deniz tabanında çökmelere neden olursa tsunami riski doğabilir.

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Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı - Resim: 6

YÜZDE 3’LÜK OLASILIK NASIL DAĞILIYOR?

KAF, BAF ve DAF bölgeleri risk haritasında

Ercan, “Bu yüzde 3’ün; yüzde 52’si Kuzey Anadolu Fay Hattı’nda, yüzde 32’si Batı Anadolu Fay Hattı’nda, yüzde 13’ü ise Doğu Anadolu Fay Hattı’nda gerçekleşebilir” açıklamasını yaptı.

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