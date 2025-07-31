Rusya’daki 8,8’lik deprem Türkiye’yi etkiler mi? Ahmet Ercan olasılığı açıkladı

ARTÇILAR 7,8 İLE 8 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLABİLİR



Bir hafta ila 15 gün içinde artçılar bekleniyor



Prof. Dr. Ercan’a göre, bölgede 7,8 ila 8 büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana gelebilir. Bu artçılar deniz tabanında çökmelere neden olursa tsunami riski doğabilir.