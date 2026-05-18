Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış! "İran'ın tam hakkıdır"

Rusya, ABD ile İran arasında diplomatik iplerin gerildiği nükleer ve barış müzakereleri sürecinde kritik bir çıkış yaparak Tahran yönetimine açık destek verdi.

Yağmur Biçen Kaplan
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin yoğun baskılarına rağmen İran'ın barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme konusunda tam hakka sahip olduğunu savundu.

"İRAN'IN BARIŞÇIL URANYUM ZENGİNLEŞTİRME HAKKI VAR"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin yaptırım ve tehdit gölgesindeki dış politika hamleleri devam ederken, İran'ın nükleer programına dair net bir duruş sergiledi. Lavrov, uluslararası anlaşmaları hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"İran, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'nın (NPT) diğer tüm üyeleri gibi, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme konusunda tam hakka sahiptir."

 "MASADAN ÇIKACAK HER KARARI DESTEKLEMEYE HAZIRIZ"

Moskova'nın, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik görüşmelere doğrudan bir müdahalede bulunmayacağını belirten Lavrov, tarafların uzlaşması halinde her türlü senaryoya açık olduklarını vurguladı:

Müzakerelere Saygı: Rusya, iki ülke arasındaki hassas müzakere sürecine dışarıdan müdahale etmeyecektir.

Tam Destek Sözü: Müzakere taraflarının (ABD ve İran) kendi aralarında üzerinde anlaşmaya vardığı ve ortaklaşa kabul ettiği her türlü kararı destekleyeceğiz.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

