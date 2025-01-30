Rusya'dan ABD'deki uçak kazasının ardından kritik karar!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopterin havada çarpışarak düşmesi sonucu Rus vatandaşlarının da hayatını kaybettiğini açıkladı. Ancak, bu trajik kazanın ardından Washington yönetimiyle üst düzeyde herhangi bir temasın planlanmadığını belirtti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya'dan ABD'deki uçak kazasının ardından kritik karar!
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Moskova'da gazetecilere konuşan Peskov, ABD'nin başkenti Washington yakınlarındaki Ronald Reagan Havalimanı civarında meydana gelen kazaya değinerek, "Washington’dan kötü haberler alıyoruz. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Kazanın ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna ise Peskov, "Şu an için üst düzeyde herhangi bir temas planlanmıyor" yanıtını verdi.

Öte yandan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, "ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'yı kurtardığı ve demokratik bir ülke olmasına yardımcı olduğu" yönündeki sözlerine de değinen Peskov, bu ifadelerin tarihsel gerçeklere dayanmadığını savundu.

Peskov, "Bu tür açıklamalar, tarihi çarpıtma girişimidir. Avrupa’nın Nazi işgalinden kurtuluş sürecinde en ağır bedeli ödeyen ülke Sovyetler Birliği’dir. İngiltere ve ABD’nin desteği elbette önemliydi, ancak savaşın yükünü taşıyan asıl güç SSCB oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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