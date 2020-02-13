Rusya'dan anlamlı mesaj

İdlib'deki gerginlik sosyal medyaya da taşındı. Amerika'nın ve Rusya'nın Ankara Büyükelçilikleri, twitterdan imalı paylaşımlar yaptı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Jeffrey ziyareti sırasında "Eyes on İdlib" etiketi ile bir video paylaştı.

Videoda, Rusya, Suriye, İran ve Hizbullah hedef alındı. "ABD, Esad rejiminin, Rusya'nın, İran'ın, Hizbullah'ın İdlib'e yönelik saldırılarını kınamaktadır" denildi.

Ayrıca video'da "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadeleri de yer aldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de, Amerika'nın Türkiye'ye yönelik politikasını twitter'dan eleştirdi.

İdlib'de tırmanan gerginliğin ardından "NATO mütttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" diyen ABD'ye yanıt, Pentagon'un, PKK/PYD'nin de içinde olduğu terör örgütlerine ayırdığı bütçe ile oldu.

İki görseli bir araya getirerek tweet atan elçilik, paylaşımında, "Takdiri size bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

Paylaşım sosyal medyada büyük yankı yarattı.

ulusal.com.tr