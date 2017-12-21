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Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı Vladimir Kojin, Türkiye ile varılan S-400 hava savunma sistemleri anlaşmasının bir kısmının, Rusya tarafından sağlanacak krediyle karşılanacağını belirtti.

Rusya'dan S-400 açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Askeri Teknik İşbirliği'nden sorumlu danışmanı Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemlerinin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüldüğünü belirterek, “Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz.” dedi.

Kojin, "Tüm sorunlar çözüme kavuşturuldu. Anlaşma önümüzdeki günlerde uygulanmaya konulacak. Anlaşmanın bir kısmı Türkiye tarafından, bir kısmı da Rusya'nın sağlayacağı kredi sayesinde karşılanacak" dedi.

Kojin, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, S-400’lere ilişkin kontratın Türkiye ile Rusya arasında önümüzdeki günlerde imzalanabileceğini söyledi.

Sistemlerin teslimatı konusunda Türkiye ile tüm konuların çözüme kavuşturulduğunu vurgulayan Kojin, “Türkiye ile Rusya sistemlerin ödemesi konusunda ortak bir plan geliştirdi. Teslimatların 2019 sonu veya 2020 başında yapılacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Putin’in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Ankara ziyaretinde S-400’lere ilişkin anlaşmanın kısa bir süre içerisinde imzalanacağını duyurmuştu.



ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya
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