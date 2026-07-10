Rusya'dan S-400 satışıyla ilgili açıklama!

Türkiye'nin Rusya'dan tedarik ettiği S-400 hava savunma sistemlerinin geleceğine dair uluslararası kamuoyunda ortaya atılan iddialar gündemi sarsmaya devam ederken, Rusya kanadından çok kritik bir açıklama geldi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Rusya'dan S-400 satışıyla ilgili açıklama!
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ankara'nın elindeki S-400 füze sistemlerini bir Körfez ülkesine devretmeye hazırlandığı yönündeki iddiaların ardından konunun "son derece hassas" olduğunu vurguladı.

"TÜRK TARAFIYLA TEMASLARIMIZ SÜRÜYOR VE DEVAM EDECEK"

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin söz konusu hava savunma sistemlerinin üçüncü bir ülkeye devri ya da satışı için Rusya'dan resmi bir onay isteyip istemediğine dair net soruya kaçamak ancak diplomatik ağırlığı yüksek bir yanıt veren Peskov, "Burada sadece şunu söyleyebilirim; bu son derece hassas bir konu. Ancak bu mesele hakkında Türk tarafıyla yakın temas halindeyiz ve temaslarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

S-400'LER KÖRFEZ'E Mİ GİDİYOR? DİPLOMASİ TRAFİĞİ HAREKETLİ

Kremlin'den yapılan bu hamle, Türk ve dünya basınında geniş yankı uyandıran bir iddianın hemen ardından geldi. Ankara'nın, ABD ile savunma sanayii alanındaki ilişkilerde ve F-35 programı gibi tıkanan dosyalarda yeni bir sayfa açabilmek amacıyla formül arayışında olduğu öne sürülmüştü. Bu kapsamda Türkiye'nin, mülkiyetindeki Rus yapımı S-400 sistemlerini askeri müttefikleri olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) veya Katar gibi bir Körfez ülkesine devretmeyi masaya getirdiği iddia edilmişti.

MÜHENDİS SÖZLEŞMELERİ VE "SON KULLANICI" ŞARTI EN BÜYÜK ENGEL

Askeri uzmanlar, Rusya ile yapılan ilk S-400 tedarik sözleşmesinde "son kullanıcı sertifikası" bulunduğunu ve Moskova'nın resmi onayı olmadan bu sistemlerin üçüncü bir ülkeye satılmasının ya da devredilmesinin hukuken uluslararası bir krize yol açabileceğini belirtiyor. Peskov'un konuyu "son derece hassas" olarak nitelendirmesinin arkasında da bu hukuki ve askeri dengelerin yattığı ifade ediliyor. Gözler şimdi Ankara ile Moskova arasında yürütülen bu gizli diplomasi trafiğinin varacağı sonuçta.

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