Rusya'dan Starlink'e dev rakip! 'Rassvet' uydu interneti 2027'de başlıyor

Rusya, SpaceX'in küresel uydu internet ağı Starlink'e alternatif olarak geliştirdiği alçak yörünge uydu takımyıldızı projesi "Rassvet" (Şafak) için çalışmalarını hızlandırdı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Rusya'dan Starlink'e dev rakip! 'Rassvet' uydu interneti 2027'de başlıyor
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 Rus havacılık ve uzay şirketi Bureau 1440 tarafından yürütülen projede ikinci toplu uydu fırlatması başarıyla tamamlanırken, sistemin 2027 yılında ticari olarak hizmete açılması planlanıyor.

YÖRÜNGEDE TESTLER TAMAMLANDI, SERİ FIRLATMALAR BAŞLADI

Bureau 1440'ın Rassvet projesindeki geliştirme ve operasyon takvimi:

Fırlatma Başarısı: Şirket, temmuz ayında gerçekleştirdiği ikinci toplu fırlatma operasyonunda uyduların taşıyıcı roketten sorunsuz ayrılarak yer kontrol merkezinin yönetimine geçtiğini bildirdi. Mart ayında ise ilk seri üretim grubuna ait 16 uydu yörüngeye gönderilmişti.
Test Süreçleri: 2023 ve 2024 yıllarında icra edilen deneme görevlerinde uydular arası lazer/radyo haberleşmesi, veri aktarımı ve yer istasyonu entegrasyonları başarıyla test edildi.

2030'A KADAR 292 UYDU: KAPASİTE 924'E ÇIKABİLİR

Projenin takvimi ve teknik altyapısına ilişkin öne çıkan hedefler:

Filo Büyüklüğü: 2027'deki ticari lansmanın ardından kademeli büyüme sürdürülecek; yedek ünitelerle birlikte 2030 yılına kadar yörüngeye 292 uydu konuşlandırılacak. Veri trafiği talebine bağlı olarak bu sayı 924 uyduya kadar genişletilebilecek.
1 Gbps Hız ve Düşük Gecikme: Yaklaşık 800 kilometre irtifadaki alçak Dünya yörüngesinde (LEO) görev yapacak sistem, kullanıcılara saniyede 1 gigabite (1 Gbps) varan indirme hızları ve 70 milisaniyenin altında gecikme süresi sunmayı hedefliyor.

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