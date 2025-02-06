Rusya’dan Trump’ın Gazze açıklamalarına sert yanıt

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi hakkında yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Rusya’dan Trump’ın Gazze açıklamalarına sert yanıt
Yayınlanma:

 Zakharova, Trump’ın ifadelerinin "şok edici" olduğunu belirterek, bu tür açıklamaların Orta Doğu’daki gerilimi yalnızca artıracağını söyledi. Zakharova, "Bu tür açıklamalar sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Aksine, bölgedeki gerilimi ve mevcut tüm sorunları daha da derinleştirir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ve ABD'nin bölgeyi devralabileceğini dile getirmişti. Zakharova, Trump’ın bu önerilerini değerlendiren açıklamalarında, şu anda en önemli önceliğin ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bugünün temel görevi, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasını güvence altına almaktır. Mevcut durumda, popülist ve geçici çözümler öneren her türlü şok edici açıklama ters bir etki yaratır ve sorunun çözümüne hizmet etmez" dedi.

Filistin'den Trump’a yanıt: "Filistin satılık değil!"Filistin'den Trump’a yanıt: "Filistin satılık değil!"Gündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

rusya gazze
Günün Manşetleri
Filistin'den Trump’a yanıt
Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı
İşçilerden İş Gıda’ya çağrı
Trump'tan bir tehcir açıklaması daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Gazze'deki can kaybı 47 bine ulaştı
Sinan Ateş davasında yeni gelişme
Vatan Partisi ABD Büyükelçiliği önünde
İngiltere’ye PKK/YPG’yi tanıma çağrısı!
MSB kaynakları 'teğmenlerin' ihraç nedenini açıkladı
Çok Okunanlar
Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil! Yarın okullar tatil: 7 Şubat Cuma günü bu illerde okul tatil!
Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları... Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu geçti! İşte ayrıntılar ve il il nüfus yoğunlukları...
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı Meteorolojiden 19 il için sarı kodlu uyarı
Son dakika! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın Son dakika! Tarihi Mısır Çarşısı'nda yangın