Rusya’dan Trump’ın Gazze açıklamalarına sert yanıt

Zakharova, Trump’ın ifadelerinin "şok edici" olduğunu belirterek, bu tür açıklamaların Orta Doğu’daki gerilimi yalnızca artıracağını söyledi. Zakharova, "Bu tür açıklamalar sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Aksine, bölgedeki gerilimi ve mevcut tüm sorunları daha da derinleştirir" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilebileceğini ve ABD'nin bölgeyi devralabileceğini dile getirmişti. Zakharova, Trump’ın bu önerilerini değerlendiren açıklamalarında, şu anda en önemli önceliğin ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlamak olduğunu vurguladı. Ayrıca, "Bugünün temel görevi, İsrail ve Hamas arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasını güvence altına almaktır. Mevcut durumda, popülist ve geçici çözümler öneren her türlü şok edici açıklama ters bir etki yaratır ve sorunun çözümüne hizmet etmez" dedi.