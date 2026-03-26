Rusya'dan yola çıkan Türk şirketine ait "Altura" tankeri Karadeniz'de vuruldu

İstanbul Boğazı'nın 15 mil açığında, Karadeniz sularında seyreden ham petrol yüklü Türk tankeri "Altura"ya drone isabet etti. Pergamon Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait olan ve 140 bin ton ham petrol taşıyan gemi, saat 00.30 sıralarında gerçekleştirilen saldırı sonucu üst güvertesinden ve makine dairesinden hasar alarak su almaya başladı.

RUSYA'DAN İSTANBUL'A GELİYORDU

Eski adı Beşiktaş olan tanker, Rusya'nın Karadeniz'in kuzeydoğusundaki liman şehri Novorossiysk'ten hareket ederek İstanbul'a doğru yola çıkmıştı. Gece saatlerinde meydana gelen saldırının hemen ardından gemiden acil yardım çağrısı yapıldı. Olayın ardından ortaya çıkan ses kayıtlarında, mürettebattan kimsenin yaralanmadığı ancak geminin su aldığı ve acil yardım beklediği duyuldu.

"Altura"nın yardım çağrısına ilk olarak bölgeye en yakın konumda bulunan Erdek gemisi yanıt verdi. Eş zamanlı olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü de harekete geçti. Kuruma ait Kurtarma 11 ve Kurtarma 12 gemileri ile Kıyı Emniyeti 5 isimli hızlı bot hızla olay yerine sevk edildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bölgeye ulaşan ekipler, güvenlik önlemlerini alarak müdahale çalışmalarına başladı. Geminin genel durumu ve oluşan hasarla ilgili incelemeler halihazırda devam ediyor. Yardım çağrısına ait ses kayıtlarında personelin yara almadığı belirtilmesine rağmen, olayda kesin can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin yetkili makamlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.