Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Tehdit alıyorum
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türk-Rus ilişkileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yerhov, İdlib’deki durumla ilgili, “Bir an önce çözüm bulup partnerliğimizi sağlamlaştırmalıyız. Böylece Türk-Rus halkları arasına fitne sokamazlar" dedi. Büyükelçi, tehdit edildiğine dair uyarı da yaptı.
GÜNDEM 14.02.2020, 19:10
Türk-Rus ilişkilerinin önemli olduğunu söyledi, tehditler aldığını da ilk kez açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Soçi mutabakatını hatırlattı, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.
Büyükelçi sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini bu sayede Türk-Rus halkı arasına fitne sokulamayacağını da sözlerine ekledi.
Suriye ordusu topraklarını temizlemekte kararlı. Büyükelçi Suriye'yi kimsenin durduramayacağını vurguladı.
Büyükelçi Yerhov, tehdit edildiğini de açıkladı ve uyardı.
Yerhov'un bu açıklamalarında sonra Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemlerin artırıldığı açıklandı.
ulusal.com.tr