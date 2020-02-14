Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Yerhov: Tehdit alıyorum

Türk-Rus ilişkilerinin önemli olduğunu söyledi, tehditler aldığını da ilk kez açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Soçi mutabakatını hatırlattı, Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi.

Büyükelçi sorunların bir an önce çözülmesi gerektiğini bu sayede Türk-Rus halkı arasına fitne sokulamayacağını da sözlerine ekledi.

Suriye ordusu topraklarını temizlemekte kararlı. Büyükelçi Suriye'yi kimsenin durduramayacağını vurguladı.

Büyükelçi Yerhov, tehdit edildiğini de açıkladı ve uyardı.

Yerhov'un bu açıklamalarında sonra Rus diplomatların güvenliği için tüm önlemlerin artırıldığı açıklandı.



ulusal.com.tr