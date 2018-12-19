Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonu yakından takip ettiklerini söyledi. İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’ndeki etkinlikte Yerhov, ekonomik ilişkiler konusunda da konuştu. Rusya'nın Türkiye ve Çin'le ile işbirliğini olumlu bir şekilde ilerlettiğini vurguladı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, selefi Andrey Karlov’un suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ikinci yılında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi’nde açıklamalar yaptı.



Bilkent Birleşmiş Milletler kulübünün etkinliğinde konuşan Yerhov, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonu yakından takip ettiklerini söyledi.



FIRAT’IN DOĞUSUNA OPERASYON

"Bu operasyonu bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan ilan etti. Ancak operasyonun detayları ve kapsamı hakkında yeterli bilgiye sahip değiliz. Türk makamlarının limitli bilgi vererek hareket etme yaklaşımını da anlayışla karşılıyoruz. Bu operasyon ile ne amaçlandığını anlamak istiyoruz. Net bir açıklama yapmak için ne olup bittiğini anlamımız gerekir."



Uluslararası İlişkileri Bölümü öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Büyükelçi, Çin’deki ekonomik büyümeye de değindi.



ÇİN’DEKİ EKONOMİK BÜYÜME

"Çin’in çok büyük bir nüfusu ve her anlamda büyük bir potansiyeli var. Ekonomileri de büyüdükçe büyüyor. Biz de Türkiye ile olduğu gibi Çin’le de stratejik işbirliğimizi en olumlu şekilde ilerletiyoruz."



Aleksey Yerhov ayrıca, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin Rusya Kilisesi’nden ayrılma kararını da değerlendirdi.

"Bizim için acı verici. Kilise, ilişkilerden bağımsız olarak özel ve birleşik durumdaydı. Siyasi gerilimden ötürü 300 yıllık geleneğin ortadan kalkmaması gerekir. Mezhepsel ve siyasi gerilimlerin Kilise’yi etkilemesini istemeyiz. Ne kendi topraklarımızda ne de İran’da Suudi Arabistan’da ya da Yemen’de daha fazla kan dökülmesine ihtiyacımız yok."



Bilkent Rusya Çalışmaları Merkezi kurucuları Dr. Sam Hirst ( Sem Hörst) ve Dr. Onur İşçi, etkinliğe ilginin büyük olduğunu söyledi.



Birleşmiş Milletler Kulübü yöneticileri de Rus Büyükelçiyi Bilkent’te ağırladıkları için çok mutlu olduklarını vurguladı.





HABER: ALİ YAĞIZ BALTACI

KAMERA: BARIŞ YURTERİ

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