Rusya’nın Rodina Partisi ve Errol Musk'tan Vatan Partisi'ne ziyaret

Vatan Partisi, 28 Mart 2026 Cumartesi günü Rusya’nın antiemperyalist duruşuyla bilinen Rodina Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Svetlana Goteva ve Errol Graham Musk'ı İstanbul’da ağırladı.

Toygu Ökçün
Yayınlanma:

Görüşmenin ardından Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"28 Mart 2026 Cumartesi günü, Rusya’nın antiemperyalist Partisi Rodina, Partimizle bir görüşme talep etmiştir.

Rodina Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Sayın Svetlana Goteva, beraberinde Sayın Errol Graham Musk ve Musk’ın danışmanı Sayın Nathan Browne, İstanbul’da bizi ziyaret ettiler. Kendilerini, MKK Üyemiz Sayın Okan Özkan ve Parti heyetimizle ağırladık.

Errol Musk, Türkiye’ye çok önemli dört bilimsel araştırma projesiyle geldi. Türkiye’nin bilim ve araştırma çevrelerinin de çok ilgileneceği konuları gündemimize aldık. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin de bu bilimsel projelerle ilgileneceğini ümit ediyoruz."

Rusya’nın Rodina Partisi ve Errol Musk'tan Vatan Partisi'ne ziyaret - Resim : 1

Genel Başkan Doğu Perinçek
