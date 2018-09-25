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S-300'ler İsrail'i engeller mi?

Rusya, Suriye'ye S-300 yerleştirme kararı aldı. Peki, bu hava savunma sisteminin özellikleri ne? Moskova'nın bu adımı Tel Aviv'in provokasyonlarının önüne geçebilir mi? Merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde izleyelim

S-300'ler İsrail'i engeller mi?

Moskova’nın Tel Aviv'e karşı Suriye’deki yeni hamlesi gündemin sıcak başlıkları arasında.

Geçen hafta İsrail, Suriye Ordusu karargahlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Suriye'nin kullandığı S-200 hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak İsrail uçaklarını, havada olan bir Rus uçağı ile perdelemiş, ardından da Suriye’nin S-200 sistemleri Rus uçağını düşürmüştü. Moskova uçağın düşmesinin ardından Suriye'ye S-300'leri yerleştirme kararı aldı. Peki, bu hava savunma sisteminin özellikleri neler?

Radar güdümlü bir silah olan S-300'ler yerden havaya fırlatılıyor. S-300'lerin diğer silahlarla entegre edilmesi de başarı oranını yükseltiyor.

Peki, 200 kilometrelik menzile sahip S-300'ler İsrail'in havadan yapacağı provokasyonları engelleyebilir mi?

ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sinan Ertürk, Rusya'nın bu hamleyle büyük oranda Doğu Akdeniz’deki hava sahasını kontrol edeceğini söyledi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #rusya #israil #s300
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