Rusya, Suriye'ye S-300 yerleştirme kararı aldı. Peki, bu hava savunma sisteminin özellikleri ne? Moskova'nın bu adımı Tel Aviv'in provokasyonlarının önüne geçebilir mi? Merak edilen bu soruların yanıtlarını haberimizde izleyelim

Moskova’nın Tel Aviv'e karşı Suriye’deki yeni hamlesi gündemin sıcak başlıkları arasında.



Geçen hafta İsrail, Suriye Ordusu karargahlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Suriye'nin kullandığı S-200 hava savunma sistemleri devreye girdi. Ancak İsrail uçaklarını, havada olan bir Rus uçağı ile perdelemiş, ardından da Suriye’nin S-200 sistemleri Rus uçağını düşürmüştü. Moskova uçağın düşmesinin ardından Suriye'ye S-300'leri yerleştirme kararı aldı. Peki, bu hava savunma sisteminin özellikleri neler?



Radar güdümlü bir silah olan S-300'ler yerden havaya fırlatılıyor. S-300'lerin diğer silahlarla entegre edilmesi de başarı oranını yükseltiyor.



Peki, 200 kilometrelik menzile sahip S-300'ler İsrail'in havadan yapacağı provokasyonları engelleyebilir mi?



ANKA Enstitüsü Başkan Yardımcısı Sinan Ertürk, Rusya'nın bu hamleyle büyük oranda Doğu Akdeniz’deki hava sahasını kontrol edeceğini söyledi.





ulusal.com.tr

