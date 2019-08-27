S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin intikali konusunda yapılan açıklamada ikinci batarya malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibariyle başlandığı belirtildi. İntikal faaliyetinin takriben bir ay süreceği aktarıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sisteminin intikali konusunda açıklama yaptı.



MSB'nin açıklamasına göre, ikinci batarya malzemelerinin Ankara Mürted Hava Meydanı'na intikaline bugün itibariyle başlandı.



İntikal faaliyetinin takriben bir ay süreceği belirtildi.







MSB'nin açıklaması şöyle:



"Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı.



Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı.



İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir."



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