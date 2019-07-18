S-400'e saldırıyı çalıştılar

ABD, İsrail, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve BAE’nin 1-12 Nisan’daki Iniohos-2019 Tatbikatı'nda S-400 benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosu da çalışıldı. Tatbikatta Yunanistan’ın elindeki S-300 sistemi eğitim amaçlı olarak kullanıldı

ABD, İsrail, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin katılımıyla 1-12 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen Iniohos-2019 Tatbikatı'nda 'S-400' benzeri savunma sistemlerinin imhası senaryosunun çalışıldığı iddia edildi.



Yeni Şafak'ın haberine göre; İsrail basını, Mora yarımadasında yapılan ve 83 savaş uçağının katıldığı tatbikatta 'düşman hava savunma sistemlerini felç etme' (SEAT) eğitimini icra etti.



İddiaya göre Iniohos'ta, özellikle Türkiye’ye yerleştirilecek Rus S-400 hava savunma sisteminin nasıl imha edileceğinin provası yapıldı. Bunun için de tatbikat sırasında Yunanistan'ın elindeki S-300 sistemi eğitim amaçlı kullanıldı. İsrail uçakları, olası bir operasyonda S-400'lerin bir alt modeli olan sistemin sırlarını çözmeye çalıştı. Benzer iddialar Rus haber sitelerinde de gündeme getirildi. Akdeniz'deki Iniohos'ta İsrail'in, S-300'leri atlatma ve saldırı çalışmaları yaptığını bildiren askeri analist Aram Shabanyan, İsrail uçaklarının aynı zamanda İran'daki S-300'lerin imhasını da prova ettiğini kaydetti.



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