Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, S-400 alımının getireceği iddia edilen teknik sıkıntılarla ilgili Amerikalı bir heyetin Türkiye'ye geleceğini açıkladı. "‘Eğer bu endişeniz ciddi ise, niçin gelmiyorsunuz dedik, ekip göndereceklerini söylediler" diyen Demir, yerli savunma sistemleri ile ilgili de bilgi verdi.

Türkiye'yi S-400 kararından vazgeçirmek için teknik uzmanların olduğu yeni bir Amerikan heyeti Türkiye'ye geliyor.



Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, gazetecilerle yaptığı toplantıda bu konuyu gündeme getirdi.



Demir Amerika'dan bir heyetin önümüzdeki haftalarda S-400 konusunu görüşmek üzere Türkiye'ye geleceğini söyledi.

"Sürekli olarak S400 ile F-35'in aynı ortamda bulunmasının teknik açıdan getireceği zararlar ve F-35'in radar görünmezliği vesaire bazı sıkıntılar ve oluşabilecek risklerden bahsediliyor. Biz muhataplarımıza sürekli olarak şunu dedik: Teknik olarak bizim aldığımız bazı tedbirler var. ‘Eğer bu endişeniz ciddi ise, niçin gelmiyorsunuz' dedik. Onlar da bunu bize anlatacak bir ekip göndereceklerini söylediler, onu bekliyoruz. Ekip Amerika'dan gelecek."



Demir S-400'lerde kullanılacak milli yazılımlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini, Rusya'nın bunu anlayışla karşıladığını ifade etti.



Bu arada yerli hava savunma füzelerinden HİSAR-A'nın servis edilme tarihi için 2021' HİSAR-O için de 2022 öngörülüyor. Demir, “Millî Muharip Uçağımızı 2023'te göreceğimizi söylüyoruz" dedi.



Denizlerde de atılımlar hızlanıyor. Demir son gelişmeleri aktardı.

"MİLGEM 4. Gemimiz TCG KINALIADA Deniz Kuvvetlerinin hizmetine girecek. İlk yeni tip denizaltımız PİRİ REİS'in denize iniş törenini yapacağız."





ulusal.com.tr