"S-400'ler Kıbrıs'ın güvenliğini sağlar" "Yaptırımlar milli savunmayı güçlendirir"

Türkiye, güvenlik konusunda yoluna emin adımlarla ilerliyor. Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinden ve S-400 alımından geri adım atılmadı. Terörle mücadelede de PKK'nın hamle alanı kalmadı. S-400'ler KKTC'yi ve Türkiye'nin çıkar alanlarını olası tehditlere karşı koruyabilir ancak Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda attığı adımlarda yaptırım olasılığı söz konusu değil

Türkiye hareketli günler yaşıyor. Doğu Akdeniz'de tehditler yükselirken Türk ordusu Irak'ın kuzeyinde PKK terörünün kökünü kazıyor.



Avrupa Birliği, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz arama çalışmalarını "yasa dışı" olarak niteliyor. Ancak bölge Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yer alıyor.



Türkiye, deniz yetki alanları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti çıkarları konusunda cesur adımlar atıyor. Hedef ise Kıbrıs'ı Mavi Vatan yapmak.



Tüm tehditlere karşılık son hamle, S-400'ler oldu. Uzmanlara göre; Rusya'dan alınan sistemle Kıbrıs'ın güvenliği sağlanabilir.



Hava savunma sistemleri özellikle Amerika'yı tedirgin ediyor. Türkiye'nin F-35 uçaklarında proje ortağı. Ancak buna rağmen satın alınan uçakların yaptırım olarak verilmeme ihtimali var. Bu durum ise Türkiye'nin Savunma Sanayii'nde millilik oranını artırması için bir fırsat olabilir.



Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, Batıdan Ambargo konusunda bir hamlenin gelmeyeceği görüşünde...



ulusal.com.tr

