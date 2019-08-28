S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci bataryasına ait parçaları getiren ikinci uçak Ankara'ya geldi. Rusya'dan kalkan İlyuşin tipi bir kargo uçağı Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.

S-400 hava savunma sistemlerine ait parçaların ikinci grup sevkiyatı sürüyor.



Dün sistemlerin ikinci bataryasına ait parçaları taşıyan ilk uçak Ankara'ya gelmişti. Bugün de Rus Ordusu'na ait İlyuşin 76-TD tipi bir kargo uçağı sisteme ait yeni parçaları Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na getirdi.



Uçağın taşıdığı parçalar güvenli bir şekilde üste bulunan hangarlara taşınıyor.



Birinci bataryanın sevkiyat işlemi 12 Temmuz'da başlamış 25 Temmuz'da bitmişti. Parçalar toplamda Rus ordusuna ait 30 kargo uçağı ile getirilmişti. İlk bataryanın birleştirme ve eğitim faaliyetleri ise sürüyor.



Sevkiyatlarda sisteme ait taşıyıcı kamyonlar, füze vinçleri, jeneratör, fırlatıcı, taşıyıcı araç ve çekici kamyon taşınıyor. Ayrıca radar sistemleri, komuta kontrol ve ekipmanları, fırlatma rampaları da kargo uçaklarıyla getiriliyor. Ancak füzelere deniz yolu ile Türkiye'ye teslim edilecek.



Hava savunma füzelerinin 2020 yılında tam kapasite ile kullanıma hazır hale getirilmesi hedefleniyor.





ulusal.com.tr