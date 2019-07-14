S-400'lerin intikali devam ediyor! S-400 hava savunma sistemleri nereye konuşlandırılacak?

S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye sevkiyatı sürüyor. Sistemlere ait parçaları taşıyan 7'nci uçak da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı. Milli Savunma Bakanlığı, sevkiyatın planlandığı şekilde devam ettiğini belirtti.

S-400 hava savunma sistemlerinin parçalarını taşıyan uçaklar Türkiye'ye gelmeye devam ediyor.



12 Temmuz'da başlayan sevkiyat kapsamında bugün 5'inci, 6'ıncı ve 7'nci uçak da Mürted Hava Meydan Komutanlığı'na iniş yaptı.



Birinci gün 3, ikinci gün 1 uçak gelmişti.



Kargo uçaklarından indirilen malzemeler hava üssündeki hangarlara yerleştiriliyor. Sistemin füzeleri ise uluslararası havacılık kuralları nedeniyle deniz yolu ile getirilecek. Bu kapsamda füzelerin Samsun limanına oradan da karayoluyla Ankara'ya taşınması bekleniyor.



Bütün parçalar getirildikten sonra birleştirme işlemi yapılacak ve S-400'ler kullanıma hazır hale getirilecek.



Nereye konuşlandırılacağı ise merak konusu. Bunun için Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın çalışmaları devam ediyor.



Konuşlandırma için Doğu Akdeniz ve güney sınırlardaki tehditler göz önünde bulundurulacak.



ulusal.com.tr