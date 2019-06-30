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S-400'lerle yeni teknoloji transferi

Türkiye, S-400'lerle birlikte Rusya'dan teknoloji de transfer edecek. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov "Sözleşmenin, Türkiye’ye kısmi teknoloji transferi yapılmasını içerdiğini" açıkladı

S-400'lerle yeni teknoloji transferi

Rusya, Türkiye'ye sadece hava savunma sistemi sevk etmeyecek. İki ülke S-400 ile birlikte teknoloji transferi de yapacak. 

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 sevkiyatı ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözcü, sevkiyatın şartlarını anlattı. 

Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemleri ile yeni bir teknolojiye kapı aralayacak. Peskov da sözleşme çerçevesinde bu transferi doğruladı. Kremlin sözcüsü "Sözleşme, Türkiye'ye kısmi teknoloji transferi yapılmasını içeriyor" dedi. 

İki ülke arasında varılan anlaşama çerçevesinde S-400'lerin ilk parti teslimatı temmuz ayı başında yapılacak. 

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #s-400 #rusya #türkiye #peskov
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